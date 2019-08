Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Almenhof: Fenster eines Kindergartens aufgebrochen - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

In der Zeit von Samstagmorgen bis Sonntagmorgen versuchte ein bislang unbekannter Täter in einen Kindergarten in der Karl-Blind-Straße einzubrechen. Der Unbekannte flexte ein Gitter auf und öffnete anschließend auf noch unbekannte Art und Weise das dahinterliegende Fenster. Ob er in das Gebäude einstieg, ist derzeit jedoch noch unklar. Die Höhe des Sachschadens steht ebenfalls noch nicht fest.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter Tel.: 0621/83397-0 in Verbindung zu setzen.

