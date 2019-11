Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zivilfahnder nehmen 44-Jährigen fest

Stuttgart-Stadtmitte (ots)

Zivilfahnder der Bundespolizei haben am Sonntagmorgen (17.11.2019) gegen 02:30 Uhr einen 44-jährigen Handgepäcksdieb am S-Bahnhaltepunkt Stuttgart-Stadtmitte festgenommen. Der rumänische Staatsangehörige war zuvor dabei beobachtet worden, wie er den abgestellten Rucksack eines am Bahnsteig eingeschlafenen Reisenden entwendete. Nach der Tatausführung entfernte sich der mit fast 1,1 Promille alkoholisierte Mann von der Tatörtlichkeit und wurde kurz darauf durch die zivilen Bundespolizisten vorläufig festgenommen. Dem Eigentümer, der im Übrigen die Entwendung nicht bemerkt hatte, konnte im Anschluss das Stehlgut im Wert von etwa 720,- Euro vollständig und unbeschädigt wieder ausgehändigt werden. Der polizeibekannte 44-Jährige muss nun allerdings mit einer Strafanzeige wegen des besonders schweren Falles des Diebstahls rechnen.

