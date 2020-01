POL-PDPS: Auto überschlägt sich auf der L 600

Polizeidirektion Pirmasens

Gestern, gegen 08:30 Uhr, befuhr ein 29jähriger Fiesta-Fahrer die L 600 in Fahrtrichtung Autobahn. In Höhe der Ausfahrt Pirmasens-Zentrum wollte eine aus Fahrtrichtung Autobahn kommende 38jährige Fahrerin eines Seat Leon nach links in Richtung Zentrum abbiegen. Laut ihrer Aussage hatte der entgegenkommende Fiesta den Blinker rechts gesetzt, so dass sie davon ausging, dass dieser ebenfalls abbiegt. Sie leitete ihr Abbiegemanöver ein. Der Fiesta-Fahrer versuchte nach rechts auszuweichen, wobei der Pkw ins Schleudern geriet und circa 100 Meter nach der Abzweigung nach rechts von der Fahrbahn abkam. In der Böschung überschlug sich das Auto und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde ins Krankenhaus verbracht. Am Fiesta entstand Totalschaden in Höhe von 4000 Euro.

