Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schenkenzell-Schiltach)Wegen Eisglätte von der Straße abgekommen (07.01.2020)

Schenkenzell-Schiltach (ots)

Vermutlich aufgrund von Eisglätte kam am Dienstag gegen 06 Uhr ein 52-jähriger Autofahrer zwischen Hinterheubach und Schiltach auf der Straße "Heubach" nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Leitplanke. Der 52-Jährige blieb unverletzt, an seinem Fahrzeug entstand jedoch Sachschaden von rund 5.000 Euro. Der Schaden an der Leitplanke wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

