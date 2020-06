Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Gemeldeter Brand in Montabaur Elgendorf.

Montabaur (ots)

Am 12.06.2020, gegen 18:15 Uhr wurde durch mehrere Anrufer ein Wohnhausbrand in Montabaur Elgendorf, Bereich Südstraße gemeldet. Die sofort alarmierten Kräfte von Feuerwehr Rettungsdienst und Polizei konnten glücklicherweise feststellen, dass es sich bei dem Brand "lediglich" um eine brennende Hecke handelte. Die Löscharbeiten dauern noch an, nach jetzigem Stand wurde niemand verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell