Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Müschenbach - Zwei Leichtverletzte bei Auffahrunfall auf der B 414

Müschenbach (ots)

Am Mittwoch, dem 10.06.2020 kam es um 13:10 Uhr zwischen Müschenbach und Marzhausen zu einem Auffahrunfall, wobei sich zwei Personen leicht verletzten. Eine 69-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Strecke in Fahrtrichtung Müschenbach und bremste aufgrund eines mit Sondersignalen herannahenden Funkstreifenwagen der Polizei ihr Fahrzeug ab. Das erkannte die dahinterfahrende 45-jährige zu spät und fuhr auf das vorausfahrende Fahrzeug auf. Hierbei wurden beide Fahrerinnen leicht verletzt und zur vorsorglichen Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Da es zu einer Rauchentwicklung bei einem verunfallten Pkw kam, wurde die Feuerwehr angefordert.

