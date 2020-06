Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Einbruchdiebstahl in Firma

Meudt (ots)

Meudt. In der Zeit von Mittwoch, 10.06.2020, 17:00 Uhr, bis Donnerstag, 11.06.2020, 16:30 Uhr, wurde in einem Gewerbegebiet in Meudt, welches an die Umgehungsstraße grenzt, in ein Firmengebäude eingebrochen. Es wurden Laptops und Bargeld entwendet. Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Fahrzeuge oder Personen gesehen haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Westerburg (02663 98050) zu melden.

