Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht auf "DM"-Parkplatz in Hachenburg

Hachenburg (ots)

Am Mittwoch, den 10.06.2020 in der Zeit von 17:00-17:30 Uhr parkte die 39-jährige Geschädigte ihren silbernen Hyundai i30 auf dem Parkplatz des "DM-Drogeriemarkt" im "Kleeberger Weg" in Hachenburg neben einem grünen Peugeot, in dem noch eine männliche Person auf dem Fahrersitz saß.

Nach der Ankunft an ihrer Wohnanschrift stellte die GES einen Schaden am linken hinteren Stoßfänger fest.

Ob die Beschädigungen durch den Fahrer des Peugeots verursacht wurden, kann nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht gesagt werden.

Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Angaben zu dem grünen Peugeot machen können, werden gebeten, sich entweder telefonisch bei der PI Hachenburg (02662/95580)oder per eMail (pihachenburg@polizei.rlp.de) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hachenburg



Telefon: 02662-95580

pihachenburg@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell