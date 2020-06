Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Langenbach bei Kirburg - Straßenverkehrsgefährdung - Zeugen gesucht

Langenbach bei Kirburg (ots)

Am Montag, dem 08.06.2020 kam es laut Zeugen zwischen 18:45 Uhr und 19 Uhr, auf der Strecke Unnau - Bölsberg - Kirburg bis nach Langenbach bei Kirburg, zu mehreren Gefährdungen des Gegenverkehrs durch einen blauen Pkw Renault Megane. Hierzu werden weitere Zeugen oder gefährdete Verkehrsteilnehmer gesucht. Das Kennzeichen des Renault wurde der Polizei mitgeteilt. Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg, unter der Tel. 02662/95580 oder per Email: pihachenburg@polizei.rlp.de.

