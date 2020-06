Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Brand von Elekroschrott - Zeugen gesucht

Hardt (ots)

Am Sonntag, 07.06.2020 im Zeitraum bis 14:30 Uhr kam es in Hardt zu einem unerlaubten Umgang mit Abfällen. Durch eine unbekannte Person wurden diverse alte Elekronikartikel in einer Feuerstelle der "Stammtischhütte" in Brand gesetzt. Der Brand musste durch die Feuerwehr Bad Marienberg gelöscht werden.

Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Hachenburg per Email (pihachenburg@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer: 02662/9558-0 in Verbindung zu setzen.

