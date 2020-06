Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Trunkenheit im Straßenverkehr durch LKW-Fahrer

Merkelbach (ots)

Am 07.06.2020 gegen 23:00 Uhr teilte ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer der Polizeiinspektion Hachenburg mit, dass er hinter einem LKW (Sattelzugmaschine mit Auflieger)herfahre. Der LKW fahre Schlangenlinien, etc. Durch Beamte der Polizeiinspektion Hachenburg konnte der LKW schließlich in Merkelbach einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 41-jährigen Fahrer einen Wert von über 2 Promille. Es folgten die gewöhnlichen Maßnahmen. Der LKW wurde durch ein Abschleppunternehmen in ein nahegelegenes Industriegebiet verbracht und dort abgestellt.

