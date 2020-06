Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Kölbingen - Trunkenheitsfahrt und andere Verstöße

Kölbingen (ots)

Eine aufmerksame Zeugin berichtete am Sonntag, 07.06.2020, 20:25 Uhr, von einem Auto, welches ohne Kennzeichen durch die Hochstraße in Kölbingen geführt werde. Das beschriebene Fahrzeug konnte durch die Streife bei der Fahndung im Wald oberhalb von Kölbingen stehend festgestellt werden. Die Fahrt konnte einem jungen Mann zugeordnet werden, der im Nahbereich angetroffen wurde. Nach anfänglichen Ausflüchten räumte er die Fahrt ein, als ihm die sich verdichtenden Indizien vorgehalten wurden. Da er stark alkoholisiert war, wurde ihm von einem Arzt Blut zur Untersuchung abgenommen. Neben der Trunkenheitsfahrt wird ihm nun das Fahren ohne Fahrerlaubnis, ein Pflichtversicherungsverstoß und die missbräuchliche Benutzung des Fahrzeuges vorgeworfen. Desweiteren beschuldigte er eine andere Person, mit einem frisierten Kraftrad gefahren zu sein. Diese Behauptung konnte sofort mittels technischer Überprüfung als falsch widerlegt werden, was einen weiteren Straftatbestand erfüllt.

