Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sachbeschädigung durch Graffiti an geparktem Linienbus

Bild-Infos

Download

Bad Ems (ots)

In der Nacht vom 05.06. zum 06.06.20 besprühten Unbekannte einen geparkten Bus auf dem Schotterparkplatz hinter dem Hauptbahnhof in Bad Ems. Wer kann Hinweise auf den oder die Täter geben? Wer hat in der Nacht Beobachtungen im Bereich des Schotterparkplatzes gemacht?

Hinweise werden an die Polizei Bad Ems erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell