Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Erneuter Diebstahl eines hochwertigen BMW

Herschbach/Uww. (ots)

In der Nacht vom 04.06. auf 05.06.2020 kam es zwischen 23:30-07:00 Uhr zum Diebstahl eines schwarzen BMW 330d GT mit WW-Kennzeichen. Die unbekannten Täter haben hierbei das Fahrzeug aus dem Carport eines Wohnhauses in der Straße "Im Mühlengarten" entwendet. Es wird davon ausgegangen, dass die Täter das Fahrzeug mittels Funkwellenverstärker geöffnet haben. In den vergangenen Monaten wurden in Herschbach bereits zwei weitere, zum Teil hochpreisige BMW-Modelle gestohlen. Die drei Taten dürften durch die gleichen Täter verübt worden sein.

Wer kann Hinweise auf die Tat oder die Täter geben?

