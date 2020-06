Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Mutwillige Sachbeschädigung am geparkten Fahrzeug

Kamp-Bornhofen (ots)

Am Freitag, den 05.06.2020 zwischen 13 Uhr und 18:10 Uhr wurde ein auf dem Anwohnerparkplatz rechtsseitig der Fahrbahn der Rheinuferstraße/B42, in Fahrtrichtung Filsen, abgestellter schwarzer BMW 3er-Reihe zerkratzt. Zudem wurden 3 Reifen mutwillig mit einem scharfen Gegenstand zerstochen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zeitraum gemacht haben, werden gebeten sich an die Polizei in St. Goarshausen zu wenden.

