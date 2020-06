Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall zwischen LKW und PKW - eine Person schwer verletzt

Dreisbach (ots)

Am Mittwoch, den 03.06.2020, gegen 17.40 Uhr, ereignete sich in Dreisbach an einer Kreuzung ein Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem PKW. Innerhalb der Ortschaft im Kreuzungsbereich Kapellenstraße/Hauptstraße missachtete der Fahrer der Sattelzugmaschine die Vorfahrt des von links kommenden bevorrechtigten PKW-Fahrers. Bei dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde der PKW-Fahrer schwer verletzt. Zudem kam es in diesem Zusammenhang zu der Beschädigung eines Zauns von einem privaten Wohnanwesen.

