Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bawinkel - Pkw touchiert Schulbus

Bawinkel (ots)

Heute Morgen gegen 07:00 Uhr hat ein Pkw-Fahrer in Bawinkel einen Schulbus touchiert. Dabei befuhr der bislang unbekannte Fahrer die Langener Straße in Bawinkel in Richtung Ortskern. Der mit ca. 30 Schulkindern besetzte Gelenkbus war in entgegengesetzter Richtung unterwegs und beabsichtigte in die Straße Duisenburger Diek abzubiegen. Aufgrund des Gegenverkehrs hielt der Fahrer des Busses auf seiner Fahrbahn an. Daraufhin streifte der unbekannte Pkw-Fahrer den Bus an der hinteren Fahrerseite und entfernte sich vom Unfallort ohne sich um den Schaden zu kümmern. Personen wurden nicht verletzt. Am Unfallort konnten Teile sichergestellt werden, die auf das flüchtige Fahrzeug schließen lassen. Zeugen sowie der Fahrer des Pkw werden gebeten sich mit der Polizei in Lingen, Tel. 05961/870, in Verbindung zu setzen.

