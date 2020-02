Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lathen - Verkehrsunfallflucht

Lathen (ots)

Am Mittwoch, in der Zeit von 10:15 bis 16:00 Uhr, wurde in Lathen, Maximilian-Kolbe-Straße, im dortigen Kurvenbereich zur Diedrich-Bonhoeffer-Straße, ein Grundstückszaun beschädigt. Die Örtlichkeit befindet sich im Bereich einer Baustellenzufahrt. Ein bislang unbekannter Fahrer fuhr beim Zurücksetzen gegen den Zaun und beschädigte diesen. Anschließend entfernte sich der Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise und Zeugenmeldungen bitte an die Polizei Lathen, Tel.: 05933/8847.

