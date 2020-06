Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Nentershausen. Gemeinschädliche Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch an Schule

Nentershausen (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 28. Mai, 18.00 Uhr bis Dienstag, 02. Juni, 06.00 Uhr hielten sich offenbar unbekannte Täter unberechtigt in der Turnhalle der Realschule Plus in der Rheinstraße auf und traten dort mutwillig eine Zwischentür ein. Die Tür wurde massiv beschädigt, entwendet wurde nichts. Außerhalb der Turnhalle wurde noch ein Stromkasten beschädigt. Der Schaden wurde auf etwa 1200 Euro geschätzt. Die Polizei sucht unter der Telefonnummer 02602-92260 dringend Zeugen die Hinweise auf die Täter geben können.

