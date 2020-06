Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Dahlheim-Verkehrsunfall mit Flucht

Dahlheim (ots)

Am 02.06.2020 in der Zeit von 07:45 Uhr bis 13:15 Uhr kam es in der Mittelstraße in Höhe des Kindergartens zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein am Straßenrand parkender PKW an der hinteren linken Fahrzeugseite beschädigt wurde. Der Unfallverursacher flüchtete nach dem Unfallgeschehen unerkannt von der Örtlichkeit. Die Fahrtrichtung des Verursachers ist bislang unklar. Allerdings konnten vor Ort von dem flüchtigen Fahrzeug Teile festgestellt werden. Die Spurenauswertung hierzu dauert an. Zeugen, die Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion St. Goarshausen unter der Rufnummer 06771/9327-0 in Verbindung zu setzen.

