Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall in Folge Trunkenheit im Verkehr

Herschbach (ots)

Am 05.06.2020 ereignete sich gegen 23.37 Uhr in Herschbach, Hauptstraße ein Verkehrsunfall. Ein 19 Jahre alter Fahrzeugführer fuhr mit seinem PKW in Richtung Wiedstraße. Auf Grund seiner Alkoholisierung kollidierte er dabei zuerst mit einem am linken Fahrbahnrand abgestellten PKW und wurde darauf gegen eine Hauswand abgewiesen. Alle Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An der Hauswand entstand Sachschaden. Beide Insassen des PKW wurden leicht verletzt. Bei dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Weiterhin wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

