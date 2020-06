Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Straßenverkehrsgefährdung bei Überholvorgang

B49 Neuhäusel/Simmern(WW) (ots)

Am 04.06.2020 gegen 15.30 Uhr befuhr ein heller PKW der Marke Mini mit seitlich aufgebrachtem Firmenlogo die B49 von Koblenz in Richtung Neuhäusel. Im Rahmen eines Überholvorgangs in Höhe der Abfahrt Neuhäusel Süd/Simmern überfuhr der PKW die doppelt durchgezogene Mittellinie, um auf der Fahrbahn des Gegenverkehrs überholen zu können. Hierdurch wurde eine entgegenkommende PKW-Fahrerin zum Ausweichen gezwungen. Augenzeugen des Überholvorgangs werden geben sich mit der Polizeiinspektion Montabaur in Verbindung zu setzen

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Montabaur

Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell