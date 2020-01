Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde

FW-RD: Frontalzusammenstoß zwischen 2 PKWs -zwei Schwerverletzte und zwei Leichtverletzte

Rendsburg (ots)

Auf der Strecke zwischen Achterwehr und Schönwohld (Rendsburger Landstraße, kam es Heute (11.01.202020) zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem vier Personen Verletzt wurden.

Achterwehr - (Kreis Rendsburg-Eckernförde), 11.01.2020 , 16:21 Technische Hilfe mit Menschenleben in Gefahr (TH 00 R0) Auf der Stecke zwischen Achterwehr und Schönwohld ereignete sich am Sonnabend gegen 16:21 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall. Dabei wurden ein Erwachsener und ein Kind schwerverletzt, sowie zwei Erwachsene Leichtverletzt. Zwei PKWs sind Frontalzusammengestoßen, dabei geriet der eine PKW Feuer und brannte. Der Fahrer des brennenden PKWs rettete seine Tochter mit einer Crashrettung. Eine Technische Rettung der Feuerwehren Achterwehr und Kronshagen war nicht erforderlich, da bei Eintreffen der Feuerwehr und Rettungsdienst alle Insassen schon im freien waren. Die Feuerwehr löschten das brennende Fahrzeug und leuchteten die Unfallstelle aus. Die Verletzten wurden zur weiteren Behandlung mit den Rettungswagen nach Rendsburg und Kiel ins Krankenhaus gefahren. Weiterhin zur Feuerwehr, waren mehrere Rettungswagen, zwei Notarztfahrzeuge sowie Streifenwagen der Polizei im Einsatz. Die Rendsburger Landstraße war für die Rettungs- und Bergungsarbeiten in diesem Bereich voll gesperrt.

