Polizei Düsseldorf

POL-D: Verkehrsunfall in Niederkassel - Geländewagen und Smart stoßen zusammen - Zwei Verletzte - Unfallaufnahmeteam im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Verkehrsunfall in Niederkassel - Geländewagen und Smart stoßen zusammen - Zwei Verletzte - Unfallaufnahmeteam im Einsatz

Montag, 2. März 2020, 9 Uhr

Bei der Kollision zwischen einem Geländewagen und einem Smart heute Morgen in Niederkassel wurden zwei Personen verletzt. Der 65-jährige Fahrer des Geländewagens musste zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Nach Auskünften der Ärzte könnte beim ihm eine internistischer Notfall vorgelegen haben und so unfallursächlich gewesen sein. Die Ermittlungen dauern an.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei war der G-Klasse Fahrer mit seinem Fahrzeug von der Abfahrt Brüsseler Straße kommend in Richtung Niederkasseler Straße unterwegs. An der Kreuzung Brüsseler Straße/ Niederkasseler Straße stieß er auf den wartenden Smart des 48-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls schob der Wagen den Smart gegen eine Ampel, "schoss" anschließend geradeaus in "An der Apfelweide" und schließlich landete der Mercedes vor einem Baum. Beide Verletzten wurden versorgt. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Rund um die Kreuzung kam es für etwa eine Stunde zu Beeinträchtigungen. Das Unfallaufnahmeteam der Polizei war im Einsatz und sicherte Spuren.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Polizei Düsseldorf

Pressestelle



Telefon: 0211-870 2005

Fax: 0211-870 2008

http://www.duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell