Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Beschädigung eines Verteilerkastens der Deutschen Telekom

Wallmerod (ots)

Wallmerod. Am Donnerstag, dem 11.06.2020, wurde ein beschädigter Verteilerkasten der Deutschen Telekom der Polizei mitgeteilt. Dieser wurde vermutlich mutwillig umgedrückt oder umgetreten. Die Tatörtlichkeit liegt an dem Gehweg der B8, zwischen Wallmerod und Herschbach/Oww, kurz vor dem Bahnübergang. Die Beschädigung ereignete sich wahrscheinlich in der Nacht zum Donnerstag. Zeugen, welche verdächtige Personen gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Westerburg (02663 98050) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Westerburg



Telefon: 02663-9805-0

piwesterburg.wache@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell