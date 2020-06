Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: Zeugen nach Messerattacke gesucht

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am Samstagabend einen Streit auf der Gräffstraße mitbekommen haben. Ein 43-jähriger Mann aus Waltrop wurde dabei verletzt. Er gab an, mit einem Bekannten unterwegs gewesen zu sein. Gegen 18 Uhr sei er dann mit einem unbekannten Mann in Streit geraten, woraufhin dieser plötzlich ein Messer gezogen und ihn damit attackiert habe. Anschließend sei der unbekannte Mann mit einem Auto weggefahren. Er wird wie folgt beschrieben: etwa 35 bis 40 Jahre alt, ca. 2 Meter groß, stabile Figur, blonde kurze Haare, Brille, Tätowierungen an den Armen. Er soll deutsch mit Akzent gesprochen haben und war demnach in einem silbernen SUV unterwegs. In dem Auto soll noch eine blonde Frau gesessen haben. Die Polizei sucht Zeugen, die den Streit auf der Gräffstraße/Nähe Hochbunker mitbekommen haben und/oder Angaben zu der gesuchten Person bzw. dem Auto machen können. Hinweise bitte an die Tel. 0800/2361 111.

