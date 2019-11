Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Twist - Diebstahl eines Wohnwagens

Twist (ots)

In der Nacht zu Mittwoch wurde von dem Firmengelände der Max-Planck-Straße in Twist ein weißer Wohnwagen der Marke Hobby entwendet. Die Täter gelangten gewaltsam auf das Firmengelände und konnten im Anschluss an die Tat unerkannt fliehen.

Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Meppen unter der Rufnummer (05931)9490 entgegen./KP

