Polizei Eschwege

POL-ESW: Brand in Wohnhaus; 10.000 Euro Sachschaden

Eschwege (ots)

Gestern Mittag wurde in der Straße "An der Bahn" in Großalmerode-Rommerode ein Wohnungsbrand gemeldet. Die alarmierten Feuerwehren aus Großalmerode und Hessisch Lichtenau stellten am Einsatzort fest, dass der Rauch aus der Wohnung eines dort wohnhaften 49-Jährigen kam. Offenbar kam es im Umfeld des Ofens im Wohnzimmer zum Brandausbruch, wodurch es zu Brandschäden im Bereich des Fußbodens und der Wohnzimmerdecke kam. Weitere Schäden entstanden in der Wohnung durch die Rauchentwicklung. Ebenfalls im Einsatz war der Schornsteinfeger sowie Mitarbeiter des Bauhofs Großalmerode. Zur Brandursache ist nach ersten Ermittlungen eine Überhitzung im Bereich des Ofens ursächlich. Personen kamen nicht zu Schaden.

