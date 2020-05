Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen

Landkreis Konstanz) Flüchtiger Ladendieb gesucht (09.05.2020)

Gottmadingen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu einer Person geben können, die am Samstag gegen 15.30 Uhr in einem Drogeriemarkt in der Hauptstraße einen Ladendiebstahl begangen hat. Mit einem prall gefüllten Rucksack verließ der Täter fluchtartig das Geschäft, nachdem er von einer Mitarbeiterin angesprochen worden war. In der Champagnolestraße stieg er in einen bereits am Straßenrand wartenden schwarzen Audi oder VW auf der Beifahrerseite ein. Das Fahrzeug fuhr in unbekannte Richtung davon. Beschrieben wird der Ladendieb wie folgt: männlich, 1,70-1,75 m groß, südosteuropäisches Aussehen, kurze dunkelblonde Haare, kurzer Vollbart. Er trug ein hell gemustertes T-Shirt und eine grau karierte Hose. Auffällig waren seine rot-blauen Turnschuhe der Marke "Nike" und sein komplett tätowierter linker Arm. Bei der entwendeten Ware handelte es sich vermutlich um hochwertige Parfumartikel. Der Schaden wird auf rund 600 EUR geschätzt. Personen, die Hinweise zu dem Täter oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, in Verbindung zu setzen.

