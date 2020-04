Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis: Wohnungsschlüssel aus Auto gestohlen und in Wohnung eingedrungen

Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 53-jähriger Ladenburger wachte am frühen Donnerstagmorgen gegen 05.30 Uhr auf, weil ein junger Mann in seiner Wohnung in der Zehntstraße stand. Dem Unbekannten war es gelungen, mit einem Schlüssel, den er zuvor aus dem Pkw des Anwohners entwendet hatte, unberechtigt in das Anwesen zu gelangen. Der Einbrecher, der sofort flüchtete, war ca. 20 Jahre jung und ca. 185 cm groß. Bekleidet war er mit einer grauen Hose, einem orangefarbenen Oberteil und einer Baseball-Kappe. Wer sachdienliche Hinweise zum Tathergang oder dem Unbekannten machen kann, setzt sich bitte mit der Kriminalpolizei in Heidelberg unter der Rufnummer 0621/174-4444 in Verbindung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Claudia Strickler

Telefon: 0621 174-1103

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell