POL-HK: Vierde: Einbruch in Schützenvereinsheim; Ebbingen: 1,5 m² Waldfläche in Brand; Soltau: Alkohol und Drogen konsumiert; Schneverdingen: Polizei sucht Unfallverursacher

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 20.04.2020 Nr. 1

19.04 / Einbruch in Schützenvereinsheim

Vierde: Unbekannte hebelten am vergangenen Wochenende ein Fenster des Schützenhauses in Vierde auf, drangen ein und entwendeten zwei Spardosen mit insgesamt rund zehn Euro Inhalt.

19.04 / 1,5 m² Waldfläche in Brand

Ebbingen: Am Sonntag, gegen 18.00 Uhr geriet im Bereich des Parkplatzes "Grundloser See" eine kleine, mit Laub bedeckte, spärlich bewachsene Waldfläche in Brand. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Die Gesamtumstände deuteten auf eine weggeworfene, glühende Zigarette als Ursache hin.

19.04 / Alkohol und Drogen konsumiert

Soltau: Polizeibeamte kontrollierten am Sonntag, gegen 16.55 Uhr auf der Straße Vor dem Weiherbusch einen Pkw-Fahrer aus Geesthacht. Der Mann gab an, vor Fahrtantritt Bier getrunken und am Vorabend Kokain konsumiert zu haben. Die Beamten ließen eine Blutprobe entnehmen, beschlagnahmten den Führerschein und leiteten ein Strafverfahren ein.

18.04 / Polizei sucht Unfallverursacher

Schneverdingen: In der Zeit zwischen Freitag, 20.00 und Samstag, 01.00 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen ordnungsgemäß geparkten VW Golf im Bereich des hinteren linken Kotflügels und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Das geschädigte Fahrzeug war auf der Heberer Straße, Fahrtrichtung Innenstadt, in Höhe der Hausnummer 45 abgestellt. Der Schaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Schneverdingen unter 05193/982500 entgegen.

19.04 / Motorradfahrer die Vorfahrt genommen und geflüchtet

Honerdingen: Ein Pkw-Fahrer missachtete am Sonntagabend, gegen 19.15 Uhr an der Einmündung Dorfallee/Am Friedhof die Vorfahrt eines Motorradfahrers. Dem 18-Jährigen gelang es, durch ein sofortiges Bremsmanöver einen Zusammenstoß zu verhindern. Er stürzte, blieb aber unverletzt. Der Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Verunfallten zu kümmern. Am Motorrad entstand ein Schaden von rund 250 Euro. Der Pkw-Fahrer sowie Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich mit der Polizei Walsrode unter 05161/984480 in Verbindung zu setzen.

17.04 / Fußgängerin tödlich verletzt

Schneverdingen: Am Freitagnachmittag kam es auf der B3, zwischen Heber und Wintermoor zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person tödlich und einer weitere schwer verletzt wurde. Gegen 16.55 Uhr schob einer 83jährige Schneverdingerin ihr Fahrrad über die Straße und wurde dabei von einem aus Richtung Heber kommenden Pkw frontal erfasst. Das Fahrzeug kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die Fußgängerin erlag ihren schweren Verletzungen noch am Unfallort, der 21jährige Pkw-Fahrer aus Gifhorn wurde schwer verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die B3 musste für die Unfallaufnahme zeitweise vollgesperrt werden.

18.04 / Werkzeug aus Firmenfahrzeug gestohlen

Schneverdingen: In der Nacht zu Samstag schlugen Unbekannte die Heckscheibe eines Transporters ein, der an der Overbeckstraße abgestellt war und entwendeten aus dem Fahrzeuginneren Werkzeug im Wert von rund 5.00 Euro.

