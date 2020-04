Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel, Automatenaufbruch Gilmerdingen , schwerer Verkehrsunfall

Heidekreis (ots)

18.04 / Motorradfahrer und Sozius bei Unfall schwer verletzt

Gilmerdingen: Ein 61jähriger Motorradfahrer und seine auf dem Sozius befindliche 59jährige Mitfahrerin wurden bei einem Unfall auf der K 40 in Gilmerdingen schwer verletzt. Zuvor hatten sie ein landwirtschaftliches Gespann überholen wollen, als dieses nach links abbog. Ein Ausweichen war für den Zweiradfahrer zu diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich. Erste Ermittlungen am Unfallort ergaben, dass die Blinkvorrichtung am Anhänger defekt war. Die K 40 wurde für die Zeit der Unfallaufnahme voll gesperrt. Der Motorradfahrer und seine Mitfahrerin wurde mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus nach Soltau gebracht.

18.04 / Aufbruch eines Zigarettenautomaten misslingt

Bad Fallingbostel: In der Nacht zu Samstag wurden gegen 03:14 Uhr durch Anwohner laute Geräusche gemeldet, die vermuten ließen, dass ein Zigarettenautomat im Tietlinger Lönsweg, bei einem dortigen Restaurant, aufgebrochen wird. Von den Polizeibeamten, die kurz darauf vor Ort eintrafen, konnte festgestellt werden, dass der Automat beschädigt, jedoch nicht erfolgreich aufgebrochen worden war. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Bad Fallingbostel unter der Telefonnummer 05162-9720 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

