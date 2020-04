Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Über Trümmerteile gefahren - Zeugen und weitere Geschädigte gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Beim Überfahren von Trümmerteilen auf der Bundestraße 10 ist am Samstagabend (11.04.2020) an einem Streifenwagen ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro entstanden. Die Streifenwagenbesatzung war gegen 23.55 Uhr von der Talstraße auf die Bundesstraße 10 in Richtung Esslingen unterwegs und fuhr dort über mehrere umherliegende Trümmerteile, die vermutlich von einem vorangegangenen Unfall stammen. Dabei handelte es sich um einen Außenspiegel und eine Stoßstange. Unfallzeugen sowie Autofahrer, die sich beim Überfahren der Autoteile ebenfalls Beschädigungen zugezogen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier 5 Ostendstraße unter der Rufnummer +4971189903500 zu melden.

