Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Joggerin belästigt

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Ein 31-jähriger Mann hat am Freitagmorgen (10.04.2020) am Stadtpark in Stuttgart-Zuffenhausen eine 60-jährige Joggerin sexuell belästigt. Die Frau führte gegen 10.35 Uhr im Bereich der Schlotwiese Dehnübungen durch, als ihr der Mann mit der flachen Hand auf das Gesäß schlug. Die Geschädigte entfernte sich und verständigte die Polizei, die den Täter trotz Widerstandshandlungen festnehmen konnte. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Ein Polizeibeamter wurde leicht verletzt.

