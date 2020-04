Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Frau in Linienbus gestürzt - Zeugen gesucht

Stuttgart - Nord (ots)

Eine 72-jährige Frau stürzte am Donnerstagnachmittag (09.04.2020) in einem Linienbus nach einer Gefahrenbremsung und zog sich hierbei erhebliche Verletzungen zu. Die betagte Dame benutzte den SSB-Bus der Linie 43, zwischen 15.00 und 16.00 Uhr, als es zwischen den Haltestellen Lindenmuseum und Killesberg zu dem Unglücksfall kam. Sie verweigerte die Hinzuziehung der Polizei sowie des Rettungsdienstes und begab sich zunächst nach Hause. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 in Verbindung zu setzen.

