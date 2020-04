Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auto contra Fahrrad - Ein Schwerverletzter

Stuttgart-Süd (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Hohenstaufenstraße ist am Mittwochabend (08.04.2020) ein 47 Jahre alter Radfahrer schwer verletzt worden. Ein 46-jähriger Autofahrer fuhr gegen 17.30 Uhr mit seinem Honda die Hohenstaufenstraße vom Marienplatz kommend entlang. Auf Höhe der Hausnummer 20 wollte er nach links abbiegen und übersah den entgegenkommenden Radfahrer. Der Radfahrer stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst kümmerte sich um ihn und brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell