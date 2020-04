Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Motorradfahrer nach Zusammenprall mit Pkw schwer verletzt.

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Am Mittwoch (08.04.2020) kam es in der Burgenlandstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 59-jährigen Lenker eines VW Caddy und einem 41-jährigen Lenker eines Motorrades der Marke KTM. Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich Burgenland- / Sankt-Pöltener-Straße, aus Richtung Wiener Straße kommend, übersah der Pkw-Lenker den von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten Kradfahrer und prallte mit diesem zusammen. Das Motorrad wurde durch den Aufprall zunächst gegen eine Hausmauer und anschließend noch gegen einen geparkten Pkw Audi und einen geparkten Peugeot geschleudert. Der Krad-Lenker zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Das beteiligte Motorrad wurde total beschädigt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 39.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell