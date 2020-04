Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Rauschgifthändler festgenommen

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstagnachmittag (07.04.2020) einen 22 Jahre alten Mann festgenommen der im Verdacht steht, mit Rauschgift gehandelt zu haben. Der Mann fiel bereits am Montagnachmittag gegen 15.00 Uhr im Bereich des Hausenrings einer Polizeistreife auf, nachdem er beim Erblicken des Streifenwagens unvermittelt die Flucht ergriff (siehe Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Stuttgart vom 07.04.2020). Dabei warf er eine Tüte mit rund 560 Gramm mutmaßlichem Marihuana weg. Eine anschließende Fahndung nach dem Flüchtigen, bei der auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, blieb zunächst erfolglos. Am Dienstagnachmittag gegen 15.00 Uhr sahen Zeugen den Tatverdächtigen am Hausenring wieder. Alarmierte Schutzpolizisten nahmen den Mann gemeinsam mit Kriminalbeamten im Bereich des Skater-Parks fest. Der 22 Jahre alte Deutsche wird im Laufe des Mittwochs (08.04.2020) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell