Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Großbrand auf Baustelle

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache ist am Mittwochmorgen (08.04.2020) auf einer Baustelle an der Weissacher Straße ein Brand ausgebrochen. Anwohner bemerkten gegen 00.15 Uhr im Bereich der Baustelle eine Rauchentwicklung und alarmierten die Feuerwehr. Diese stellte beim Eintreffen ein großflächiges Feuer im Kellergeschoss eines Rohbaus fest. Offenbar war dort gelagertes Baumaterial in Brand geraten. Nach mehreren Stunden gelang es der Feuerwehr den Brand zu löschen. Die Ursache für das Feuer ist bislang noch unklar. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit unklar. Durch das Feuer wurde niemand verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell