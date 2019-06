Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Hüls: Einbrecher hebelt Zigarettenautomat auf

Krefeld (ots)

Ein Unbekannter hat in der Nacht zu Sonntag (23. Juni 2019) einen Zigarettenautomaten an der Dünkirchener Straße aufgehebelt und Münzgeld entwendet.

Ein Anwohner wurde gegen 3:40 Uhr von einem lauten Geräusch geweckt.

Bei Nachschau sah er eine Person, die mit einem Brecheisen am dortigen Zigarettenautomaten hebelte.

Als der Zeuge hinausging, hatte sich der dunkel gekleidete Einbrecher bereits entfernt.

Kurz darauf hörte er, wie in der Nähe ein Motorroller gestartet wurde. Ob dieser im Zusammenhang mit dem Flüchtigen steht, konnte bislang nicht ermittelt werden.

Den dunkel gekleideten Einbrecher konnte der Zeuge nicht näher beschreiben.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (551)

