Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Frau überfallen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Ein unbekannter Täter hat am späten Dienstagabend (07.04.2020) am S-Bahn-Halt Österfeld eine 19-jährige Frau überfallen und sie dabei verletzt. Die 19-Jährige hielt sich gegen 23.30 Uhr am Treppenabgang zum Bahnsteig auf, als der Unbekannte sie plötzlich von hinten stieß. Die Frau stürzte mehrere Treppenstufen hinab. Der Mann entriss der jungen Frau die Umhängetasche und flüchtete mutmaßlich in eine einfahrende S-Bahn. Der Rettungsdienst kümmerte sich vor Ort um die Frau und brachte sie in ein Krankenhaus. Zeugen werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell