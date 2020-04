Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pkw contra Stadtbahn

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein 41 Jahre alter Fahrer eines Ford Transit ist am Mittwochnachmittag (08.04.2020) in der Pragstraße auf Höhe der Stadtbahnhaltestelle Rosensteinbrücke mit einer Stadtbahn der Linie U13 zusammengestoßen. Der 41-Jährige fuhr gegen 15.40 Uhr mit seinem Auto die Pragstraße abwärts und versuchte offenbar auf Höhe der Rosensteinbrücke zu wenden. Hierbei übersah er vermutlich die in gleiche Richtung fahrende Stadtbahn und stieß mit ihr zusammen. Der Fahrer sowie sein 31 Jahre alter Beifahrer erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen. Sowohl der 41-jährige Stadtbahnfahrer als auch seine Fahrgäste blieben unverletzt. Der Sachschaden dürfte sich auf mehrere Zehntausend Euro belaufen. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell