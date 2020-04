Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pkw nach Rotlichtfahrt mit Stadtbahn zusammengestoßen

Stuttgart-Botnang (ots)

Am Mittwoch (08.04.2020) kam es gegen 22:45 Uhr am Kreisverkehrs Reger- / Schumannstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Stadtbahn und einem Pkw Smart. Eine 39-jährige Pkw-Lenkerin war trotz Rotlicht an der Lichtzeichenanlage in den Kreisverkehr eingefahren und kollidierte mit einer in Richtung Millöckerstraße fahrenden Stadtbahn der Linie U2. Der Pkw wurde durch den Zusammenprall gegen ein Verkehrszeichen geschleudert und rollte anschließend noch gegen einen verkehrsbedingt wartenden weiteren Pkw. Bei dem Zusammenprall wurde die Lenkerin des Pkw leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von ca. 14.000 Euro. Der Stadtbahnverkehr musste in der Zeit von 22:45 Uhr bis 23:45 Uhr in beide Richtungen gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell