Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln-Dingden - Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Autofahrerin

Hamminkeln (ots)

Am Sonntag, 05.04.2020, gegen 13:50 Uhr kam es in Hamminkeln-Dingden auf der Straße Alter Rheder Weg zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 63-jährige Frau aus Rhede befuhr mit einem Auto die Straße Alter Rheder Weg in Richtung Rhede. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach eine Leitplanke und fuhr in einen Graben. Bei dem Unfall verletzte sich die 63-Jährige so schwer, dass ein Rettungswagen sie in ein Krankenhaus bringen musste. Während ein Abschleppunternehmen das Auto aus dem Graben zog, sperrten Polizeibeamte die Straße Alter Rheder Weg für circa 15 Minuten.

