Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Verkehrsunfall mit zwei Verletzen

Dinslaken (ots)

Am Sonntag, 05.04.2020, gegen 13:19 Uhr kam es in Dinslaken auf der Bergerstraße zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei verletzen Personen. Eine 61-jährige Frau aus Oberhausen befuhr mit ihrem Fahrrad die Franzosenstraße in Fahrtrichtung Bergerstraße (L462). Die Fahrradfahrerin beabsichtigte, an der Einmündung Franzosenstraße/ Bergerstraße geradeaus die Bergerstraße zu überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 56-jährigen Mann aus Dinslaken, der mit seinem Motorrad die Bergerstraße in Fahrtrichtung Kirchhellen befuhr. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Verkehrsteilnehmer schwer verletzt. Die 61-jährige wurde mit einem Rettungswagen zu einem Krankenhaus nach Duisburg verbracht. Der Motorradfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Duisburg geflogen. Eine Lebensgefahr konnte für beide Unfallbeteiligten nicht ausgeschlossen werden.

