Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Schermbeck - Sprengung eines Geldautomaten

Schermbeck (ots)

Am 05.04.2020, kurz vor 03:00 Uhr, versuchten Unbekannte einen Geldautomaten eines Geldinstitutes auf der Mittelstraße in Schermbeck zu sprengen. Zeugen bemerkten einen silbernen Pkw, besetzt mit mehreren vermummten Personen. Der Pkw entfernte sich fluchtartig von dem Geldinstitut in Richtung Dorsten. Die unbekannten Täter flüchteten vermutlich über die BAB 3 in Fahrtrichtung Niederlande. Zur Schadenshöhe und zur Tatbeute können zurzeit keine näheren Angaben gemacht werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Ermittlungen dauern an. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken unter der Telefonnummer: 02064-6220 oder 0281-1070

