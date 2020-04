Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Auto beschädigt

Polizei sucht Zeugen

Voerde (ots)

Die Polizei sucht eine Person, die am Dienstag (31.03.20) ein Auto an der Böskenstraße beschädigt hat.

Die Halterin eines grauen Nissan Pulsar hatte ihren Wagen zwischen 14.30 Uhr und 16.00 Uhr an der Straße geparkt. An der rechten Seite, also zum Bürgersteig hin, konnte die 27-Jährige Kratzer und Kunststoff- oder Gummiabrieb am vorderen rechten Kotflügel und an der Frontstoßstange ihres Wagens feststellen.

Dieser Schaden könnte möglicherweise durch ein Kinderfahrrad entstanden sein.

Die Polizei sucht Zeugen oder den oder die möglichen Verursacher.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Voerde, Tel.: 02855 / 9638-0.

