Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hünxe - Diebe unterwegs

Weitere Zeugen gesucht

Hünxe (ots)

Am Dienstagnachmittag gegen 14.40 Uhr drangen zwei Unbekannte in ein Wohnhaus am Schulweg ein.

Als einer der Diebe das Schlafzimmer betrat, erwachte eine 80-Jährige Bewohnerin.

Daraufhin flüchteten die Männer in einem weinroten VW. Das Kennzeichen (gelb/ B2-GS ...) stammte aus den Niederlanden. Derzeit ist unklar, ob die Diebe etwas gestohlen haben.

Beschreibung der Unbekannten:

1. Person:

Ca. 180cm groß, Glatze , kräftige Figur, bekleidet mit einer blauen Trainingsjacke.

2. Person: Südländer, dunkelhäutig.

In der näheren Umgebung fiel das Auto gestern bereits bei einem weiteren Diebstahl auf.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Hünxe, Tel.: 02858 / 91810-0.

