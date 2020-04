Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Unbekannter zündete Mülltonnen an - Hausbewohner verließen Wohnungen

Polizei sucht weitere Zeugen

Kamp-Lintfort (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen gegen 04.25 Uhr zündete ein Unbekannter an der Konradstraße vier Mülltonnen an, die neben einem Mehrfamilienhaus standen.

Polizeibeamte weckten die Hausbewohner, da sie das Mehrfamilienhaus verlassen mussten. Die Feuerwehr löschte die Flammen.

Durch das Feuer brannten die Tonnen komplett ab. Die Flammen beschädigten auch ein Kellerfenster und Ruß setzte sich an der Hauswand ab.

Nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht hatte, konnten die Bewohner in die Wohnungen zurückkehren.

Eine Zeugin hatte gegen 04.15 Uhr einen Knall vernommen. Ob dies im Zusammenhang mit dem Feuer stand, ist derzeit unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Kamp-Lintfort, Tel.: 02842 / 934-0.

