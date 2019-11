Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruch in Geschäft

Gronau (ots)

Mit einem Pflasterstein warfen Einbrecher am Dienstagabend gegen 22.15 Uhr die Schaufensterscheibe eines Geschäftes an der Pumpenstraße ein. Nach dem jetzigen Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Zeugen hatte zwei ca. 13 - 14 Jahre alte dunkel gekleidete Personen gesehen, die die Treppe hochliefen und sich weiter in Richtung Stadtbücherei entfernten. Die Polizei sucht weitere Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562) 9260.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell